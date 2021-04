Juegos gratis: Epic Games Store regala Tales of the Neon

Los jueves siguen siendo un día de renovación en el catálogo de juegos gratis que ofrece la Epic Games Store. Esta vez, la tienda de Fortnite ha decidido sorprender a sus fans con un título bastante excéntrico. Se trata de Tales of the Neon Sea, un juego que destaca por su ambientación cyberpunk.

No debemos confundir el término cyberpunk con el último título de CD Projekt Red. Dicho concepto hace referencia a un mundo futurista en decadencia, donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados pero la calidad de vida humana ha decaído fuertemente.

Pues bien, Tales of the Neon Sea es un título de esta naturaleza y está lleno de colorido y luces intensas. Aun así, en el apartado de jugabilidad, debemos advertirte que se trata más de una aventura gráfica que guarda para sí una fuerte carga retro.

El objetivo del juego es resolver crímenes. Para ello, tendremos que investigar todo en el mundo que se nos ofrece y dialogar con muchos sospechosos y testigos. El título fue desarrollado por Palm Pioneer y recibió buenas críticas durante su lanzamiento en 2019. Por supuesto, ahora podemos conseguirlo completamente gratis.

Para obtenerlo, tan solo deberás reclamarlo desde hoy hasta el próximo miércoles 7 de abril. Tras esta fecha, la Epic Games Store volverá a renovar su catálogo con un juego ya anunciado: 3 Out of 10, que actualmente cumple su segunda temporada.

Para reclamar Tales of the Neon Sea desde la Epic Games Store, solo copia y pega este enlace en tu navegador y sigue los pasos de compra. No se te cobrará nada y no tendrás que registrar ninguna tarjeta bancaria: