PUBG Lite: versión gratuita para PCs de gama baja cerrará en abril

PUBG Lite, la versión ligera y gratuita de PlayerUnknown’s Battlegrounds pensada para computadoras de especificaciones bajas, cerrará sus servidores en el mes de abril. Así lo anunciaron sus propios desarrolladores después de “mucha deliberación”.

Este juego debutó a inicios de 2019 en Tailandia, como una forma de expandir el éxito del Battle Royale en el público que no tenía acceso a una PC de alta gama. El título base, PUBG, había sido un gran éxito desde 2017, pero una de sus desventajas eran sus requerimientos mínimos.

El modelo se expandió con el tiempo hacia todo el mundo e implementó un sistema de microtransacciones a través de monedas digitales, con la intención de generar ingresos. Aun así, este sistema fue abandonado repentinamente en noviembre de 2020.

Todo parece indicar que PUBG Lite no logró mantenerse como un proyecto rentable dentro del estudio desarrollador, o que al menos no pudo mantener un buen número de seguidores, al menos no como PUBG Mobile, la versión del juego para smartphones, que sigue siendo a día de hoy un éxito.

Los desarrolladores confirmaron el itinerario de terminación con estas fechas:

30 de marzo de 2021: las descargas dejarán de estar disponibles y el sitio web oficial de PUBG Lite será cerrado

29 de abril de 2021: fin del servicio

29 de mayo de 2021: soporte para usuarios de PUBG Lite dejará de estar disponible

Por el momento, los jugadores de PUBG Lite podrán seguir disfrutando del juego y realizar microtransacciones hasta la fecha de fin de servicio (abril). Vale indicar que el estudio a cargo no ha confirmado una razón específica para el cierre de los servidores.

Por otro lado, el juego original, PUBG de 2016, sigue manteniéndose en el top de títulos más jugados en Steam por más de 4 años.