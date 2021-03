Fans de Half-Life crean canción a Valve por no completar sus trilogías

Mucho se habla acerca de las sagas de videojuegos de Valve, las cuales se caracterizan por no tener una trilogía. Títulos como Dota, Team Fortress, Portal, Left 4 Dead y Half-Life, por mencionar algunos, nunca recibieron una tercera entrega.

Si bien todos los títulos mencionados gozan de una gran popularidad y cariño por parte de la comunidad, no cabe duda que uno de los juegos más esperados por los gamers es Half-Life 3, el cual se ha convertido en la inspiración para la creación de un tema musical.

The Chalkeaters, una conocida banda de comedia musical de San Petersburgo, Rusia, acaban de publicar un videoclip en su canal de YouTube donde se enfocan en el popular meme de “Half-Life 3 confirmado” en el que tratan de no mencionar el número 3 para no crear especulaciones sobre esta entrega.

Asimismo, los artistas aprovechan su tema para criticar a la compañía de Gabe Newell (Gabe N en el videoclip), cuando mencionan que los intereses de la firma ya no solo es el desarrollo de videojuegos y traen acolación sus fracasos como las Steam Machines, los juegos de cartas de Dota y Artifact.

Sin embargo, le dejan una mención especial a Half-Life: Alyx que en poco tiempo se ha convertido en uno de los mejores títulos de realidad virtual en la actualidad, el cual puedes conseguir desde la tienda de Steam.

Half-Life 3 sigue siendo solo un sueño para los fans. Esto se debe a que el título no se encontraría en los planes de Valve, a pesar de que la misma compañía confirmó que se encuentra desarrollando dos juegos para su saga.