Fanático crea juego de El precio de la historia para la consola NES

Aunque la Nintendo Entertainment System (NES) fue descontinuada hace muchos años, todavía existen desarrolladores que elaboran videojuegos independientes para esta consola. Una de estas entregas está inspirada en el programa El precio de la historia.

Pawn Stars, nombre original del show, tiene como personaje principal a Rick Harrison, el dueño de una casa de empeños que, junto a sus ayudantes, recibe a una infinidad de personas que están interesadas en vender algún objeto de gran valor.

Tan popular se volvió este programa en Estados Unidos y Latinoamérica que muchos cibernautas crearon graciosos memes como “No lo sé Rick, parece falso”, una frase atribuida a Chumlee, uno de los trabajadores de la tienda.

Aunque no lo creas, un desarrollador independiente llamado Kevin Hanley creó un juego de este programa llamado Chumlee’s Adventure: The Quest for Pinky que puedes disfrutar en una NES.

Según detalla El cofre de los videojuegos, un canal de YouTube especializado en gaming, esta entrega empezó como un proyecto en Kickstarter, una página donde los usuarios pueden financiar diversas ideas.

La meta que había fijado Hanley era de $ 15.000, pero para su sorpresa pudo recaudar casi el doble. Fue de esta manera que empezó a trabajar en este juego que está inspirado en Kung-Fu Master, un clásico de la consola NES.

El título ya está terminado y tiene un valor de $ 60. Además del clásico cartucho, viene con un manual, una camiseta y un llavero de Chumlee, el protagonista de esta aventura virtual.