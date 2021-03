Xbox sorteará mandos con diseños personalizados de los juegos de Bethesda

Microsoft está organizando un sorteo para regalar una colección completa de mandos Xbox de edición especial con diseños personalizados de las principales franquicias de Bethesda, esto con el objetivo de celebrar la reciente adquisición de los estudios ZeniMax.

Anuncio oficial del nuevo sorteo. Foto: Twitter / @Xbox

El premio incluye siete controladores con temática de los juegos Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey y The Evil Within, así como un cofre adornado con los logotipos de Xbox y Bethesda. De acuerdo a la compañía, todo está valorizado en 399 dólares.

Estos periféricos exclusivos son compatibles con las consolas de última generación Xbox Series X y Xbox Series S, así como en la Xbox One y computadoras Windows. El director de marketing de Xbox Games, Aaron Greenberg, compartió un video donde ofrece un breve vistazo de ellos.

Los diseños de los siete mandos y el cofre personalizado. Foto: Xbox/Bethesda

Para participar del sorteo, los interesados deben dirigirse a Twitter, seguir la cuenta oficial de Xbox, retuitear la publicación promocional con hashtag #XboxBethesdasweepstakes y asegurarse de que su perfil en la red social esté configurado como público.

Además, deben tener 18 años o más y ser residentes de los países compatibles con el servicio Xbox Live, incluidos México, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea, entre otros.

Las inscripciones al sorteo estarán vigentes hasta el próximo 16 de abril y solo se permitirá una participación por persona. La compañía seleccionará a un solo ganador, el cual se dará a conocer el 19 de abril.

A principios de este mes, la Unión Europea aprobó a Microsoft la adquisición oficial de ZeniMax Media, la empresa matriz de Bethesda, por una suma de 7,5 millones de dólares. Días después de la compra, el gigante tecnológico anunció la llegada de los 20 primeros juegos a la biblioteca de Xbox Games Pass.