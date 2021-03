Activision lanza actualización que reduce el gran tamaño de Call of Duty

Activision lanzó este martes 30 de marzo la actualización de la temporada 2 de Call of Duty, la cual introduce nuevos mapas multijugador, accesorios de caza, armas personalizadas, vehículos, modos de juego, torneos de tiroteo y más.

No obstante, entre las novedades más resaltantes, y esperadas, se encuentra la reducción del tamaño de los archivos generales de Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone. Ambos juegos finalmente verán un importante ahorro de espacio, el cual puede ascender hasta 33 GB.

El desarrollador detalló que la mejora en el sistema de gestión de contenido en Call of Duty se debe a “la optimización de datos y de los paquetes de contenido necesarios para los distintos modos de juego”. Como resultado, todo se implementará en una sola actualización que será “más grande de lo habitual”.

Asimismo, con la finalidad de ayudar a liberar espacio en el disco duro, los usuarios ahora también tendrán la capacidad de eliminar los modos individuales, que ya no se juegan, y desinstalar otros paquetes de datos si ya no los necesitan.

Call of Duty: reducción del tamaño de archivo

A continuación, conoce cuánto se reducirá el tamaño de los archivos de Call of Duty: Warzone y de Call of Duty: Modern Warfare + Warzone, que variarán según la plataforma en la que cada juego esté instalado.

PS5 PS4 Xbox

Series X/S Xbox

One PC Call of Duty: Warzone 10,9 GB 10,9 GB 14,2 GB 14,2 GB 11,8 GB Call of Duty: Modern Warfare 30,6 GB 30,9 GB 33,6 GB 33,6 GB 30,6 GB

Call of Duty: tamaño de la actualización

La actualización de la segunda temporada tendrá un tamaño de descarga de 7,4 - 14,18 GB para los propietarios de la versión completa de Call of Duty: Black Ops Cold War y de 52 - 57,8 GB para los que tengan Warzone.