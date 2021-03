¿Cómo afectará el bloqueo en el canal de Suez a la PS5 y Xbox Series X?

PS5 y Xbox Series X no tuvieron un gran debut a finales de 2020 debido a la escasez de consolas en muchas partes del mundo. Pero, ante el entusiasmo de las compañías por fabricar un mayor número de consolas, se suma un nuevo problema: el bloqueo en el canal de Suez.

Hasta hace poco, el carguero Ever Given estuvo encallado, lo cual impedía que una inmensa fila de barcos no puedan navegar a través del canal de Suez. Este bloqueo temporal está ocasionando que compañías de distintas industrias pierdan cientos de millones de dólares, según reportes.

GameRant, portal especializado en videojuegos, publicó la información de Business Insider, en la cual señalan que este accidente también podría perjudicar la distribución de las consolas PS5 y Xbox Series X a nivel mundial, en específico, el tránsito de estas máquinas de Asia hacia Europa.

Esta vía representa el 10% del movimiento de comercio marítimo a nivel mundial, pero a raíz del bloqueo del Ever Given, se estima que la distribución de mercancía recién se sentirá en los próximos meses.

Tanto Microsoft como Sony están lidiando con la actual escasez de chips y otros componentes importantes para la fabricación de sus consolas de videojuegos, de tal manera que lo ocurrido en el estrecho que conecta a dos continentes es otro gran problema que deberán asumir las firmas.

No obstante, especialistas aún no saben con certeza cuál sería el impacto real que dejará el bloqueo en el canal de Suez ocasionado por el carguero Ever Given en lo que respecta a la distribución y venta de PS5 y Xbox Series X en todo el mundo, pero aseguran que habrá tiempos bastante críticos.