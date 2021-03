Betrayal.io: ¿cómo jugar el nuevo Among Us que se ha vuelto tendencia?

Aunque fue un éxito en 2020, la popularidad de Among Us ha disminuido de forma considerable. Para solucionar este problema, la empresa desarrolladora InnerSloth lanzará un nuevo mapa lllamado Airship el próximo 31 de marzo. ¿Será suficiente?

Lo más probable es que a Among Us le cueste recuperar su corona, ya que en las redes sociales acaba de popularizarse una nueva entrega, que cuenta con sus mismas características, y que se ha vuelto un éxito entre los principales streamers.

El nombre de este videojuego es Betrayal.io y ha cautivado a Auronplay, Ibai, DjMaRiiO, entre otros famosos streamers que ya han subido sus gameplays a Twitch y YouTube. Sus videos cuentan con miles de reproducciones en dichas plataformas.

¿En qué consiste el juego?

Al igual que Among Us, el objetivo de los jugadores (tripulantes) es reparar su nave; sin embargo, no será una tarea sencilla, ya que habrá infiltrados (impostores) que buscarán eliminarlos en secreto.

Si un jugador encuentra un cadáver o ve el momento exacto del asesinato, puede reportarlo. En ese entonces comenzará un debate que puede acabar con la expulsión del impostor o su perdón por falta de pruebas.

Jugarlo es bastante sencillo y puedes hacerlo a través de una computadora. No necesitas descargar ni ningún programa; tampoco hacer algún pago. Solo debes ingresar a su página web oficial.

¿Funciona para teléfonos? Por el momento, Betrayal.io solo posee una versión para dispositivos Android que puedes encontrar en este enlace. Su llegada a App Store, la tienda de los teléfonos Android, sería en las próximas semanas.