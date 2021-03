Anthem: director abandona BioWare porque cancelaron su juego

Anthem es una de las historias más tristes de la última década en los videojuegos, aunque definitivamente no es un caso poco común. El título generó una fuerte expectativa en los meses previos a su lanzamiento, pero su estado final no convenció a la mayoría y resultó siendo uno de los fracasos más trágicos del 2019.

Pese a ello, el estudio desarrollador no quiso rendirse tan fácilmente, y no pasó mucho tiempo para que prometan una nueva versión mejorada de Anthem llamada Anthem Next, que se estrenaría en algún momento del 2021, con mejoras que llegarían paulatinamente.

Esta promesa fue hecha en mayo de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, razón por la que advirtieron que el proceso sería largo. Aun así, parece que las dificultades fueron mayores y que BioWare nunca se recuperó del todo de los problemas internos que surgieron tras el estreno del juego en 2019 (lo que provocó la renuncia de importantes creativos de la compañía).

En el último febrero, Anthem Next fue cancelado oficialmente por Electronic Arts, la compañía editora del juego original. Ellos tomaron la decisión tras haber hecho un “análisis extenso del potencial del proyecto”, pero confirmaron que el título que debutó en 2019 continuaría en su estado original.

Pese a esto, Jonathan Warner, el principal responsable del título, pues fungió como director, acaba de anunciar su salida total de BioWare tras pasar casi 10 años en sus filas. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde recordó brevemente su carrera y otros proyectos como Mass Effect 3.

“Hoy es mi último día en BioWare, voy a hacer cosas nuevas. BioWare ha sido el hogar de mi agradecido corazón durante casi 10 años y quiero desearles todo lo mejor. Dragon Age, Mass Effect y Star Wars: The Old Republic están en buenas manos y no puedo esperar para jugar desde este lado de la pantalla”, comentó Warner.

Por si fuera poco, otros creativos de la compañía también acompañaron a Warner en su salida. Entre ellos están Chad Robertson, el principal encargado de los servicios en vivo, y Ben Irving, productor ejecutivo.