The Lord of the Rings: Gollum muestra la Tierra Media en increíble tráiler

Los fans de la saga del Señor de los Anillos han quedado más que sorprendidos con la inesperada publicación del tráiler de The Lord of the Rings: Gollum, videojuego que también confirmó su lanzamiento en las distintas consolas y PC.

The Lord of the Rings: Gollum es un videojuego de mundo abierto no lineal donde los gamers podrán decidir si continuar la historia o explorar toda la vasta Tierra Media jugando en el rol de Gollum.

El sigilo y la resistencia del personaje principal serán más que importantes para disfrutar de la aventura y, sobre todo, superar los obstáculos que vayan apareciendo mientras exploras el título del Señor de los Anillos. Por otro lado, también se confirma que el usuario experimentará el conflicto interno entre Gollum y Smeagol.

Mientras vayamos avanzando en la aventura, el usuario no solo tendrá que escapar de peligrosas criaturas, sino que también deberá luchar contra sí mismo por el conocido conflicto de personalidad de Gollum, el cual será más intenso conforme nos adentremos en la Tierra Media.

The Lord of the Rings: Gollum nos llevará a buscar el único tesoro que él conoce: el Anillo Único. Es por ello que el estudio nos muestra algunos escenarios que deberemos recorrer para conseguir el ‘Precioso’.

Cabe precisar que The Lord of the Rings: Gollum se estrenará en algún momento del 2022 en consolas como PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch y PC (desde Steam). Aquí te dejamos el tráiler para que veas todo lo que te esperará en este título inspirado en la obra de J. R. R. Tolkien.