Steam Next Fest regresará en junio con demos gratis de cientos de juegos

Valve dio a conocer que su tradicional evento Steam Game Festival ahora se ha rebautizado como Steam Next Fest con el objetivo de comunicar de forma más directa su enfoque. La nueva edición se celebrará del 16 al 22 de junio en formato virtual.

Durante una semana, los asistentes podrán explorar y probar de manera gratuita cientos de demos de los videojuegos para PC que se estrenarán próximamente en la tienda digital. Aunque aún no se han brindado nombres, se esperan títulos de diversos géneros, como acción, aventuras, deportes y terror.

El Steam Next Fest también ofrecerá transmisiones en vivo con desarrolladores de todo el mundo para mostrar las novedades de sus trabajos, así como la posibilidad de conversar con las personas detrás de cada título que actualmente se encuentra en proceso de producción.

Las personas interesadas en participar del evento tendrán la posibilidad de inscribirse a través del sitio web oficial de Steam. De esta manera, recibirán un recordatorio en su cuenta cuando todo comience el próximo 16 de junio.

El último Steam Game Festival se llevó a cabo en febrero y dio a los jugadores acceso a más de 500 demostraciones gratuitas de juegos, incluidos Narita Boy, Shady Knight, Steel Assault, The Amazing American Circus, Hazel Sky, The Riftbreaker Timberborn, y Almighty: Kill Your Gods.

El año pasado, el festival se convirtió casi en un acontecimiento estacional tras tener ediciones en primavera, verano y otoño. Para este 2021, en base a los comentarios de los desarrolladores y jugadores, Valve ha decidido que pase a ser “un evento recurrente”.