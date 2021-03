It Takes Two ya está disponible y ofrece pase gratis para jugar con amigos

Electronic Arts y Hazelight Studios han anunciado el lanzamiento oficial de It Takes Two, el nuevo juego de plataformas de acción y aventuras cooperativo disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC (Origin y Steam).

El título aborda el tema del amor y las relaciones. Los jugadores vivarán la historia de Cody y May, una pareja de casados que está al borde del divorcio. En medio de este proceso terminan convirtiéndose en dos muñecos creados por su pequeña hija, Rose, tras un hechizo mágico.

A partir de ahí, ambos deben trabajar en equipo para regresar a sus respectivos cuerpos, mientras viven una aventura llena de desafíos que los ayudará a superar sus diferencias y a redescubrir lo que inicialmente los unió.

“La naturaleza impredecible de cada nivel llevará a los jugadores a través de una experiencia de juego metafórica única que cuenta una historia universal de relaciones”, señaló el desarrollador. Se podrá disfrutar de escenarios emocionantes, acertijos y batallas con jefes.

“Habrá momentos en que el juego te hará reír, otros en los que tirará de las cuerdas de tu corazón e, incluso, habrá momentos en los que tu pulso se acelerará, porque el juego es así de frenético”, expresó Josef Fares, fundador y director de juegos de Hazelight Studios.

“It Takes Two es una aventura de acción que combina íntimamente el humor, el corazón y la jugabilidad en una experiencia cooperativa como ninguna otra”, comentó Steve Pointon, vicepresidente senior de contenido y desarrollo de terceros en Electronic Arts.

El videojuego ha sido diseñado para jugar con otros, ya sea en modo multijugador local o en línea. Por esa razón, EA ha puesto a disposición el Pase de amigo, que permite a los propietarios invitar a una persona a unirse gratis a la aventura de It Takes Two, aunque no disponga del juego.

¿Cómo conseguir el Pase de amigo?

El pase está disponible a través de las plataformas de PlayStation, Xbox, Steam y Origin. A continuación, conoce los pasos para poder adquirirlo: