Fortnite Temporada 6: fecha de lanzamiento de las skins Enlightened

Las skins Enlightened no son nada nuevo para los jugadores de Fortnite, ya que llevan un tiempo en el juego. No obstante, ahora no pueden obtenerse, y los jugadores van a tener que esperar un poco para conseguirlas.

Cada temporada se asigna la tarea de clasificar el Pase de Batalla más allá del nivel 100 para desbloquear variantes especiales de diferentes skins. La mayoría de los jugadores de Fortnite recuerdan la rutina del Gold Agent Peely, que fue el requisito de nivel más alto que hemos visto en el battle royale.

En la Temporada 6, las cosas son un poco diferentes. En lugar de desbloquear las variantes Iluminadas de inmediato, las personas que compraron el Pase de Batalla tienen que esperar. Los aspectos iluminados todavía están bloqueados, y el primer estilo, o lote de estilos, se desbloqueará el 30 de marzo.

Según se logró saber, habrá un total de tres skins desbloqueables. En el pasado eran muchas más, debido a que había un total de ocho por temporada. Sorprende bastante esta decisión por parte de Epic Games al ofrecer menos skins a los jugadores más dedicados que invierten el tiempo suficiente para alcanzar el nivel 100.

Como se pudo observar en un vídeo, estas skins llegarán en la actualización con el parche 16.10, que debería llegar con bastantes arreglos de fallos molestos del juego. Estos atuendos también se enumeran como Recompensas de cristal en la pestaña Iluminado, lo que sugiere que tienen el mismo estilo que las skins iluminadas de la Temporada 5.