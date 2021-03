Among Us muestra locaciones y misiones que tendrás que hacer en The Airship

Inició la cuenta regresiva para los fans de Among Us. Con el fin de aumentar el hype por el estreno de The Airship, InnerSloth decidió publicar un nuevo tráiler gameplay donde muestra algunos de los escenarios y tareas que los tripulantes e impostores deberán realizar.

The Airship es el nombre del cuarto mapa que se podrá jugar en Among Us en sus versiones para iPhone, Android, PC, Nintendo Switch y también Xbox. Esto último fue confirmado por el estudio y Microsoft mediante el video gameplay que se publicó en YouTube.

Este mapa, además de ser el más grande del juego, también añadirá nuevas funciones y jugabilidad que no habíamos visto en los dos años de vida que tiene. Por ejemplo, los fans podrán bajar y subir escaleras e incluso utilizar plataformas flotantes para trasladarse.

Asimismo, los impostores tendrán nuevos roleplay al momento de eliminar a un tripulante, como disparar un rayo láser desde uno de sus ojos, aunque no se sabe si esta opción será exclusiva de la skin de androide que llegará junto con The Airship.

Por otro lado, el tráiler gameplay muestra una cocina, cuarto del motor y el hall principal. Finalmente, se detalla la lista de tareas que deberá realizar el impostor dentro de este gran escenario:

Arregla el alambrado

Descarga información

Componer los interruptores

Tirar la basura

Mover las armas

Limpiar el baño

Estabilizar la dirección

Pulir un Rubí.

Otra de las novedades que llega con The Airship es la posibilidad de que los tripulantes puedan reaparecer en cualquier lugar del mapa una vez haya culminado la reunión. Recuerda que este escenario de Among Us se estrenará el próximo 31 de marzo.