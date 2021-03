Among Us: Innersloth implementará sistema de cuentas para el juego

La próxima actualización de Among Us, que será liberada el próximo 31 de marzo, traerá varias novedades. No solo el cuarto mapa llamado The Airship, sino también un nuevo sistema de cuentas para el juego.

Según detalla Bolavip, un portal especializado en videojuegos, esta herramienta permitirá reportar a aquellos malos jugadores que usan hacks para hacer trampa o a los que tienen nombres o conductas ofensivas.

De acuerdo a la publicación, los jugadores de Among Us deberán crearse una cuenta (totalmente gratuita), ya que de esa forma podrán acceder al chat libre y cambiar su nombre libremente y cuantas veces quieran.

Aquellos que no deseen crearse una cuenta podrán seguir disfrutando del videojuego creado por Innersloth; sin embargo, lo harán como invitados, es decir, solo accederán al chat rápido y no podrán redactar su nombre.

El citado medio indica que aquellos usuarios que juegan Among Us como invitados, tendrán que escoger un nombre predeterminado que aparecerá de una lista aleatoria. Ya no podrán colocarse uno original.

Esto con el objetivo de que los jugadores puedan reportar las conductas inapropiadas. Debido a que la cuenta será única, un trabajador de la compañía (no un bot) verá las pruebas y procederá una sanción, en caso sea necesario

Por el momento, no se podrán conectar las cuentas de Among Us con otras plataformas. Es decir, aquellos que crearon una en Steam o Epic Games Store solo podrán acceder desde ese servicio.

Te dejamos el tráiler que muestra cómo lucirá el esperado mapa The Airship que Innersloth lanzará de forma oficial el próximo 31 de marzo.