La compañía SNK sigue revelando más detalles de la nueva versión de su exitoso y tan esperado título de peleas. Se trata de un nuevo tráiler de The King of Fighters XV en donde Yashiro Nanakase es el protagonista.

Hace un par de semanas, The King of Fighters XV reveló su primer adelanto mostrando a varios de los personajes icónicos de la franquicia. Sin embargo, ahora hemos podido ver a uno de los cuatro reyes celestiales de Orochi que vuelve en gloria y majestad, después de haber estado ausente en KOF14.

A través del canal oficial de SNK en YouTube podemos ver como Yashiro Nanakase emplea golpes sumamente fuertes y utiliza algunas patadas de Capoeira para golpear a sus oponentes fuera de balance. Conjuntamente, ciertos súper movimientos resaltan su increíble velocidad mientras desencadena ataques a un ritmo bastante rápido.

Yashiro Nanakase debutó en The King of Fighters ’97, y pese a haber estado ausente en el juego anterior, su estilo contundente y su poder no ha disminuido. Según relata Gamingbolt, es un luchador equilibrado en general y podría ser muy útil para los jugadores principiantes que están recién comenzando en el videojuego.

Aunque aún se desconoce la fecha concreta del lanzamiento de The King of Fighters XV en este 2021, se espera que esté disponible para PS5, Xbox Series S y la antigua generación de consolas como PS4 y Xbox One.