Apex Legends: nueva leyenda podría invocar titanes de Titanfall

Apex Legends es uno de los ejemplos más recientes y notorios de los juegos desarrollados como servicio. Al igual que Fortnite y otros títulos, Respawn se renueva constantemente con actualizaciones para mantener enganchados a sus fanáticos, pero lo que estaría por venir podría marcar el inicio de un crossover.

Según un popular dataminer del juego, conocido como Biast12, los planes para la próxima leyenda de Apex Legends son grandes e implicarían la llegada de un recordado personaje de la otra serie creada por Respawn: Titanfall.

Vale recordar que, en su estreno, Apex Legends fue introducido al mundo como un spinoff de Titanfall, lo que se pudo comprobar rápidamente por sus mecánicas y jugabilidad: movimientos rápidos, habilidad para caminar en las paredes, etc.

Pues bien, tras siete temporadas, el juego estaría listo para combinarse por completo y juntar su lore con la que sería su saga madre. Según Biast12, la nueva leyenda del Battle Royale sería Blisk, un viejo conocido de los fans de Titanfall.

El dataminer reveló un video gameplay supuestamente filtrado donde da a conocer que Blisk tendría una habilidad muy especial: poder invocar a los titanes de la saga de donde proviene.

Si no has jugado Titanfall, te comentamos que se trata de un shooter futurista cuya principal atracción es la existencia de titanes, que no son más que robots de estilo mecha, descendientes de exoesqueletos militares modernos. Su tamaño es considerable y podrían ser un gran aditivo para la jugabilidad de Apex Legends.

La habilidad de Blisk capaz de traer a estos mecha se llamaría Auto-Titan, pero, según lo que menciona, no podríamos controlar al titan, pues este solo aparecería para apoyarnos con fuego de supresión. Te dejamos el video que el propio leaker compartió: