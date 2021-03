Overcooked! All You Can Eat se estrena en PS4, Xbox One, Switch y PC

Tras su debut en consolas de última generación, Overcooked! All You Can Eat finalmente ha llegado a las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC (Steam). El videojuego ya está a la venta en formato físico y digital por un precio de 40 dólares / 40 euros / 30 libras.

Esta compilación incluye la remasterización de las ediciones originales Overcooked! 1 y 2, así como una gran variedad de contenido adicional. Los jugadores podrán competir en siete cocinas nuevas, elegir entre más de 80 chefs diferentes y obtener nuevos logros y trofeos.

Para que esta experiencia pueda ser disfrutada por toda la comunidad, el desarrollador Team17 ha implementado en el juego más opciones de accesibilidad, como interfaz de usuario escalable, indicadores para personas con daltonismo y la capacidad de habilitar texto amigable para dislexia.

Asimismo, ha agregado un nuevo modo de asistencia que permitirá a los usuarios aumentar los temporizadores en cada nivel, prolongar el límite de tiempo para realizar las recetas, incrementar las puntuaciones otorgadas por cada comida y desactivar la caducidad de los pedidos.

Multijugador en línea

Por primera vez, Overcooked! contará con un modo multijugador en línea y un chat de voz que permitirá tener partidas con personas de diferentes plataformas. Por ejemplo, los propietarios de Xbox o PlayStation podrán jugar con usuarios de PC o Nintendo Switch.

Personaje de regalo

Hasta el 30 de abril, los jugadores de Overcooked! All You Can Eat podrán descargar de forma gratuita a The Muppets, un cocinero sueco Disney descrito como “el original experto en comida calamitosa”.