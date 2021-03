Fall Guys temporada 4: así puedes conseguir gratis las skins de Among Us

La temporada 4 de Fall Guys ya está disponible para PS4 y PC. Esta nueva entrega añade nuevos niveles, pruebas, una ambientación diferente, nuevos modos de juego y las esperadas skins de Among Us. ¿Quieres tener estos disfraces gratis? Aquí te contamos cómo conseguirlos.

Durante el tráiler de anuncio de la temporada 4 de Fall Guys, el estudio Mediatonic, que hace unos días fue comprado por Epic Games, mostraba por fin la colaboración con el juego de tripulantes e impostores, Among Us.

Desde la cuenta de Twitter del juego de Mediatonic, el estudio revela que conseguir los disfraces de tripulante e impostor será bastante sencillo, pero no por eso vas a dejar de esforzarte. Esto se debe a que necesitarás alcanzar un determinado nivel para desbloquearlos.

La skin de Among Us llamada Egg se dividirá en dos. La parte inferior del traje se podrá desbloquear al nivel 21, mientras que la parte superior del disfraz se obtendrá cuando el jugador alcance el nivel 26.

Tal vez ahora te preguntes cómo conseguir la skin del impostor de Among Us para Fall Guys. Si bien la compañía no lo detalló en su post de Twtiter, se sabe que para desbloquear el traje con una boca en el estomago necesitas jugar varias partidas utilizando el disfraz Egg para que, ocasionalmente, te toque el disfraz del farsante.

Fall Guys revela cómo conseguir la skin de Among Us en su temporada 4. Foto captura: Twitter

Es importante mencionar que otra de las sorpresas que trae la temporada 4 de Fall Guys es el lanzamiento del modo de juego Squads, donde podrás formar equipos de cuatro integrantes para superar los distintos escenarios futuristas de este contenido. Conoce más detalles en este enlace.