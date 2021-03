Resident Evil Re: Verse, conoce cómo jugar su beta en PC y consolas

Resident Evil Village es la octava entrega de la saga de supervivencia y terror de Capcom. Este videojuego contará con un modo multijugador llamado Resident Evil Re: Verse, el cual también se estrenará en las consolas actuales y PC.

Resident Evil Re: Verse es la nueva propuesta multijugador que presenta Capcom, donde los gamers podrán jugare en el rol de los personajes más icónicos de la saga para enfrentarse en combates que van de 4 a 6 jugadores.

Con una publicación en la web oficial del juego, la compañía expresó su intención de probar los servidores y mecánicas del multijugador a través de una beta que estará disponible desde el 7 hasta al 11 de abril. No obstante, la precarga de la fase de prueba estará disponible desde el 5 de abril a las 7.00 p. m. hora de Perú para usuarios en PS4, PS4 Pro, Xbox One y Xbox One X.

Asimismo, la beta de Resident Evil Re: Verse también se podrá jugar desde PC a través de la plataforma de Steam. Por otro lado, el título en cuestión también se podrá disfrutar desde una PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Para acceder al videojuego es necesario tener una cuenta de Capcom y tenerla vinculada a la plataforma donde tienes pensado jugar la beta. Eso sí, el estudio también informó que se realizarán mantenimientos no programados.

Resident Evil Re: Verse y Resident Evil Village debutarán en los sistemas ya mencionados el próximo 7 de mayo. Si tienes pensado jugarlo en PC, te recomendamos ingresar a este enlace para conocer los requisitos mínimos.