Rainbow Six Parasite tendría bajos requerimientos mínimos para PC

Rainbow Six Parasite, el título de Ubisoft que fuera anunciado en junio de 2019 para PS4, Xbox One y PC, es uno de los proyectos con más misterio por las pocas noticias que se han conocido del mismo a lo largo de los meses. Sin embargo, hoy por fin se soltaron datos que ya muchos celebran en la comunidad del PC Gaming: los requisitos mínimos para correrlo.

Vale recordar que el juego sufrió un cambio de nombre reciente. Desde que fue anunciado hasta hace poco, se hizo conocido como Rainbow Six Quarantine, pero sus desarrolladores decidieron cambiar esta última palabra por Parasite, para así evitar alguna referencia a la pandemia del coronavirus que pudiese resultar muy sensible.

Ahora, según portales especializados como Wccftech, los requisitos mínimos preliminares para el shooter se han filtrado gracias a la prueba técnica que está ejecutándose en la actualidad, aunque solo para algunos usuarios.

Según lo que se ha podido revelar, Rainbow Six Parasite no será un título demasiado demandante para los gamers. El juego apenas supera los requerimientos técnicos con los que se estrenó Rainbow Six Siege, título lanzado en 2015. Esto permitirá que la gran mayoría de usuarios pueda correrlo si cuentan con una PC moderna.

Estos son los requisitos filtrados de Rainbow Six Parasite:

Requerimientos mínimos:

CPU : AMD Ryzen 3 1200 o Intel i5-4460

: AMD Ryzen 3 1200 o Intel i5-4460 GPU : Radeon R9 290X o Nvidia GTX 960 de 4 GB de VRAM

: Radeon R9 290X o Nvidia GTX 960 de 4 GB de VRAM RAM : 8 GB

: 8 GB Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Almacenamiento: 60 GB.

Requerimientos recomendados:

CPU : AMD Ryzen 5 1500X o Intel i7-4790K

: AMD Ryzen 5 1500X o Intel i7-4790K GPU : Radeon RX580 o Nvidia 1600Ti

: Radeon RX580 o Nvidia 1600Ti RAM : 16 GB

: 16 GB Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Almacenamiento: 60 GB.

Otro dato reciente es que el juego fue uno de los muchos que se postergaron debido a la pandemia de la COVID-19, tal como ocurrió con otros juegos de la compañía francesa como Far Cry 6, Watch Dogs Legion e Immortals: Fenyx Rising. La fecha tentativa para su estreno es en setiembre de 2021.