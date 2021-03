Lenovo crea silla gamer de Demon Slayer con una katana incorporada

Lenovo ha sorprendido a los fanáticos del anime con su nueva silla gamer de edición limitada en colaboración con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el popular manga japonés escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge que cuenta con su propia serie de televisión, películas y videojuegos.

Esta es una versión personalizada del asiento Lenovo All-Intensive, que ha sido rediseñado con un patrón de color rojo, verde y amarillo que imita la tela del kimono utilizado por Giyū Tomioka, uno de los personajes que se desempeña como cazador de demonios.

No obstante, lo que más ha llamado la atención de esta silla es la incorporación de un detalle especial: una katana, que es una réplica de las espadas especiales Nichirin que utilizan los miembros de la organización Cuerpo de Exterminio de Demonios de Demon Slayer.

La espada se encuentra instalada junto al apoyabrazos, al lado izquierdo de la silla. No obstante, se trata de un elemento decorativo, por lo que no se puede sacar de su funda. Lenovo solo ha fabricado cinco unidades de este producto y no planea venderlas.

Las sillas forman parte de una campaña promocional para usuarios en Japón y estará vigente hasta el 31 de marzo. Para ser uno de los afortunados ganadores, la mecánica consiste en seguir la cuenta de la compañía en Twitter y retuitear las publicaciones relacionadas con el sorteo.

El videojuego de Demon Slayer, titulado Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppūtan, se lanzará este año en las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (Steam). Por otro lado, hay un juego móvil llamado Demon Slayer: Blood-Stench Blade Royale que se estrenará más adelante.