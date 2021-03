Juegos para PC de oferta en GOG: inician descuentos de otoño

El otoño (primavera en el hemisferio norte) ya está presente y, para los fans del PC gaming, eso significa el inicio de muchas ofertas en las principales tiendas online de videojuegos. GOG, la plataforma de CD Projekt Red, es una de las primeras en abrir sus descuentos.

¿Qué es GOG? Pues se trata de una de las tiendas de juegos online más conocidas por especializarse en títulos retro. Aun así, también ofrece opciones modernas, especialmente si se trata de obras hechas por la misma CD Projekt Red.

Su catálogo es, en estos días, un buen híbrido entre ofertas retro, indie y títulos AAA. Si te gusta la variedad o buscas un juego original, de buena calidad y a buen precio, entonces los descuentos de este portal podrían llamarte la atención.

La temporada de ofertas arrancó este 22 de marzo y se mantendrá vigente hasta el próximo 5 de abril. Los descuentos pueden llegar hasta el 92% en alrededor de 3.000 títulos, entre juegos base y contenidos adicionales como DLCs.

Algunos de los videojuegos más conocidos y que cuentan con una destacada rebaja son Deus Ex: Mankind Divided y Human Revolution (ambos a 6,74 dólares), XCOM 2 (4,79 dólares), The Witcher 3 (7,99 dólares), Pillars of Eternity (15,99 dólares) y Drakensang (2,99 dólares).

Si, por el contrario, te interesa intentar antes de gastar, puedes echarle un vistazo a la colección Soon to Bloom de la tienda. Esta ofrece 20 demos gratuitas y completamente jugables para que las pruebes por un tiempo limitado antes de que decidas comprarlas.