The Last of Us Part II: crean mod que te deja jugar con Joel en vez de Ellie

The Last of Us Part II sigue siendo uno de los títulos de PS4 que más dan que hablar. El juego desarrollado por Naughty Dog, en un inicio, fue bastante criticado por los fans debido a su narrativa y porque tiene a Ellie y Abby como personajes principales. Es por ello que un usuario logró desarrollar un mod que nos permite jugar como Joel.

Muchos fans de la saga esperaban el estreno de The Last of Us Part II en PlayStation 4 para saber qué es lo que iba a suceder con Joel y Ellie, la pareja que logró sobrevivir a un mundo posapocalíptico que ha sido destruido por la cepa Cordyceps.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de los gamers al enterarse que no podrían jugar en el rol de Joel en esta entrega, y peor aún, porque su muerte a manos de otra de las protagonistas, ya estaba escrita.

En ese sentido, un usuario conocido como Smasher 249 decidió modificar el juego original para cumplir el sueño de muchos: jugar en el rol de Joel en lugar de Ellie en TLOU2. Es gracias a este mod que podemos ver al personaje en distintas escenas del título

Mediante un video de YouTube, el modder nos muestra a Joel en la icónica escena de Take on Me, donde originalmente Ellie le canta una canción a Dina, su pareja. Aunque, es importante precisar que solo cambia la apariencia del personaje, ya que se mantiene la voz de la protagonista.

Pero eso no es todo. El modder también subió un video a su canal de YouTube donde lo vemos controlar a Joel, quien está acompañado de Dina, enfrentándose a varios enemigos en un tiroteo. Aquí te dejamos el video.