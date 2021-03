Gotham Knights, el nuevo juego de Batman, retrasa su lanzamiento hasta 2022

Warner Bros Games Montréal anunció que Gotham Knights, el nuevo videojuego de acción cooperativo de mundo abierto ambientado en el universo de Batman, se postergará hasta 2022. Su estreno estaba programado originalmente para este año.

“Le estamos dando al juego más tiempo para brindar la mejor experiencia posible a los jugadores. Gracias a nuestros increíbles fans por su tremendo apoyo a Gotham Knights. Esperamos poder mostrar más del título en los próximos meses”, informó el estudio a través de Twitter.

Anuncio oficial sobre la postergación del lanzamiento. Foto: Twitter / @GothamKnights

El videojuego se presentó por primera vez durante el evento digital DC Fandome, que se llevó a cabo en agosto de 2020. WB Games Montréal confirmó que esta nueva entrega tendrá su propia narrativa, la cual se encuentra separada de la trilogía Arkham.

La historia se desarrolla en Gotham después de la aparente muerte del Caballero de la Noche tras una explosión masiva. Está protagonizada por los miembros de la familia Bat: Nightwing, Red Hood, Robin y Batgirl, quienes se han unido para proteger Ciudad Gótica en su ausencia.

Los antagonistas del juego son la Corte de los Búhos, una sociedad secreta formada por los más ricos de la élite de Gotham. También aparecerán otros villanos icónicos, como Mr. Freeze. Para derrotarlos, se podrá acceder a una variedad de habilidades, armas y movimientos de combate.

“Desde resolver misterios que conectan los capítulos más oscuros de la historia de la ciudad hasta derrotar a villanos notorios en enfrentamientos épicos, debes evolucionar hacia el nuevo Caballero de la Noche y salvar las calles de un descenso al caos”, detalló su descripción.

Gotham Knights se podrá jugar en solitario o en modo cooperativo en línea con una persona más. Si bien aún no se ha confirmado una fecha exacta, el título se lanzará a nivel mundial para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

De esta manera, Gotham Knights se une a la lista de videojuegos de alto perfil que debían lanzarse este año, pero fueron postergados. Estos incluyen: Hogwarts Legacy, Gran Turismo 7, Need for Speed, The Lord of the Rings: Gollum, Destiny 2: The Witch Queen y Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.