The King of Fighters: lanzan nuevo tráiler con Terry Bogard

The King of Fighters, la saga de videojuegos creada por SNK, es la más emblemática de todos los tiempos en el género de peleas. Precisamente, la compañía japonesa ha presentado el roster de personajes que veremos en The King of Fighters XV.

Por tal motivo, se ha compartido un nuevo tráiler del juego en donde tocó ver en acción a Terry Bogard, uno de los personajes clásicos e históricos de esta saga de peleas que cuenta la historia de él y Andy Bogard, quienes son adoptados por el maestro de artes marciales Jeff Bogard. Este fue asesinado por su propio hermano, por lo que ellos decidieron buscar venganza.

En el tráiler pudimos ver los movimientos clásicos de Terry Bogard llevados al nuevo estilo que la saga ha empezado a dominar, ya que los diseños son más realistas y es todo un espectáculo visual ver a los guerreros de nuestra infancia realizar acrobacias imposibles mientras arrojan sus poderes.

Este fue el décimo personaje que ha presentado hasta el momento SNK. Previamente vimos tráilers de Shun’El, Meitenkun, Benimaru Nikaido, Iori Yagami, Kyo Kusanagi, Chizuru Kagura, Andy Bogard y Yuri Sakazaki.

La última entrega principal que tuvo la franquicia fue The King of Fighters XIV, el cual fue lanzado en 2016 para PS4 y llegó a PC y arcade en 2017. The King of Fighters XV saldrá este 2021, aunque por el momento no se sabe la fecha exacta.