PlayStation compra EVO, el mayor torneo de juegos de pelea en el mundo

En épocas de transiciones en los hábitos de entretenimiento, es natural ver cómo algunas empresas se esmeran en ampliar su rango de impacto entre distintas comunidades. PlayStation es un gran ejemplo y ahora lo vuelve a confirmar adquiriendo a EVO, el mayor torneo de juegos de lucha en el mundo.

La noticia llega tan solo meses después de otra gran compra por parte de Sony: la de Crunchyroll, quizá el servicio de streaming más popular de los que se especializan en anime. Con EVO, la marca desea aumentar sus operaciones en los esports.

EVO son las siglas de Evolution Championship Series, un torneo cuyos orígenes se remontan al lejano 1996, cuando era conocido como “Battle by the Bay”. Se le considera, junto al auge de los juegos en línea, como uno de los principales impulsadores de los deportes electrónicos.

Sony ha hecho la transacción en compañía de la empresa RTS, que se especializa justamente en esports. Vale recordar que ahora se encargarán directamente de celebrar el torneo que se realiza cada año y que cuenta con diversos juegos entre sus categorías.

Algunos de los juegos más populares de los últimos años en aparecer en EVO son Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, Tekken, etc. Sin embargo, también aparecen títulos exclusivos de compañías como Nintendo, como es el caso de Super Smash Bros.

Todos estos títulos traen consigo una gran comunidad de profesionales y jugadores entusiastas que se preparan cada año para participar en EVO.

A pesar de que la compra levante sospechas sobre cómo gestionará PlayStation la inclusión de los videojuegos (y si beneficiará a sus propios títulos en materia de publicidad), se ha revelado que los cofundadores de la organización, Tom y Tony Cannon, se mantendrán como asesores.

Asimismo, Sony señala que respetará la identidad del torneo, pero que también buscarán nuevas “formas creativas” para hacerlo crecer. “Este es un paso emocionante en nuestro viaje para impulsar el crecimiento de la comunidad de juegos de pelea y los esports, y apoyar ampliamente a los jugadores competitivos en nuestras consolas. Los juegos de pelea son muy populares en las consolas PlayStation”, comentaron.