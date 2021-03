Hitman Sniper Assassins, el nuevo juego móvil que debutará en iOS y Android

Square Enix Montreal, el estudio detrás de títulos como Hitman Go, Lara Croft Go y Deus Ex Go, ha revelado el próximo lanzamiento de Hitman Sniper Assassins, el nuevo juego de la aclamada franquicia dirigido a dispositivos móviles iOS y Android.

El anuncio se dio a conocer durante el evento Square Enix Presents Spring 2021, que se llevó a cabo este 18 de marzo, y llegó acompañado de un breve tráiler que muestra a un grupo de nuevos asesinos francotiradores preparándose para una misión.

“Ingresa al mundo oculto de Assassination y experimenta la vida competitiva de un asesino moderno mientras derribas objetivos en todo el mundo de innumerables formas creativas”, se lee en la descripción del videojuego.

De acuerdo con el desarrollador, esta próxima entrega tendrá una historia completamente original, con nuevos asesinos, objetivos y características de juego. De hecho, el primer avance no hace ninguna referencia al Agente 47, el protagonista habitual del universo Hitman.

“El proyecto Hitman Sniper Assassins será un salto evolutivo para el género y no podemos esperar a que los jugadores compartan nuestra emoción cuando lo tengan en sus manos en los próximos meses”, comentó Dominic Allaire, productor ejecutivo de Square Enix Montreal.

“2021 será uno de los mejores años para ser fanático de la franquicia Hitman. La creatividad en el enfoque y las tácticas son características del universo del juego. Hemos duplicado lo que a los fanáticos les encantó”, detalló Fahad Khan, diseñador principal de juegos en el estudio.

En Hitman Sniper Assassins, los jugadores no solo controlarán a un agente, sino a todo un equipo de francotiradores, cada uno con sus propios rifles y conjunto de habilidades, así como su propia historia y personalidad, lo que brinda “más libertad y flexibilidad” en cómo se aborda cada contrato.

“Todo depende de ti: qué misiones asumes, qué asesino acepta el contrato, cómo derrotas a un objetivo”, sostiene el desarrollador. El título también cuenta con un nuevo modo PvP para desafiar a otros equipos y llegar a lo más alto de la clasificación.

Hitman Sniper Assassins tendrá un nuevo modo PvP. Foto: Square Enix

El lanzamiento de Hitman Sniper Assassins (título provisional) está programado para finales de 2021 y Square Enix Montreal promete brindar más información sobre las características completas del juego “en una fecha posterior”.