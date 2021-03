Among Us: The Airship, el nuevo mapa ya tiene fecha de lanzamiento

Among Us, el popular videojuego multijugador online de Innersloth que se convertía en todo un fenómeno viral a mediados del pasado año 2020, por fin ha revelado la fecha de lanzamiento de su nuevo mapa, The Airship.

Como se recuerda, el tráiler del nuevo mapa de Among Us fue anunciado mostrado oficialmente como parte de la gala de The Game Awards, evento en el que logró dos premios. Sin embargo, recién hasta ahora se ha anunciado que ya estará disponible de forma gratuita desde el próximo 31 de marzo.

En el blog oficial de Innersloth se indica que esta actualización gratuita tendrá todas las tareas nuevas, la capacidad de elegir la habitación en la que comienzas, escaleras, un sistema de moderación y más. Además de un buen número de sombreros nuevos gratis.

El sistema de moderación interno de Among Us servirá para tratar de eliminar a los jugadores que demuestren malas prácticas o sean tóxicos para la comunidad, tal como lo vienen solicitando los jugadores.

Innersloth explica que la tardanza de la llegada del nuevo mapa de Among Us se debe a que era necesario realizar toda clase de ajustes para ofrecer la mejor experiencia posible a la comunidad del juego, con mucho trabajo de optimización por delante, especialmente por su condición de título multiplataforma.

The Airship estará disponible en todas las versiones de Among Us (PC, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos iOS y Android).