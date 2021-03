Age of Empires IV mostrará gameplay en evento de abril

Age of Empires IV es probablemente uno de los videojuegos de estrategia más esperados de los últimos años. El juego fue anunciado en la Gamescom de 2017, pero poco se supo de su desarrollo desde entonces. Ahora, por fin se confirmó un próximo evento en el que se revelará su gameplay.

El hecho no es un detalle menor, ya que al ser un título de estrategia, las mecánicas como el balance y la velocidad del juego son vitales para saber si puede cautivar a su público. Hemos de recordar que AoE 4 será el primer juego nuevo de la saga en 16 años.

La buena noticia ya ha sido confirmada por Microsoft y Relic (desarrolladores del título). El evento se realizará este 10 de abril y estará únicamente enfocado en mostrar novedades de la saga. “Si eres fan de Age of Empires, yo que tú me emocionaría”, señaló el periodista Jeff Grubb.

Grubb fue el primero en anticipar abiertamente la existencia del evento, pero no tuvo que pasar mucho hasta que Relic lo confirmase. La exposición durará 30 minutos e iniciará a las 11.00 a.m. (hora peruana). Además de AoE 4, se compartirán también noticias sobre Age of Empires II y Age of Empires III en sus Definitive Edition.

La cita ya tiene nombre propio: Age of Empires Fan Preview y lo mejor es que ya nos dejaron un pequeño avance para emocionarnos. Se trata de un video que nos da una idea sobre lo que se espera. Te lo compartimos aquí: