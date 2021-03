Super Bomberman R Online será juego gratis para consolas y PC

Nuevo juego gratis a la vista. Stadia, el servicio de streaming de videojuegos de Google, ya no será la única plataforma donde se podrá jugar Super bomberman R Online. Konami confirmó que ya está desarrollando una versión free to play del título que llegará a las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC.

Según apunta Vida Extra, portal enfocado en los videojuegos, Super Bomberman R Online es un juego multijugador con temática de Battle Royale que admite partidas de hasta 64 jugadores en simultáneo.

Cuando inicie la partida, los jugadores estarán repartidos en 16 escenarios distintos que están conectados entre sí. Ello permitirá que los usuarios puedan desplazarse en cualquier momento para buscar enemigos y eliminarlos.

Además, el videojuego también ofrece un sistema de personalización para modificar el aspecto de los personajes a través de una gran variedad de trajes y accesorios. Otro detalle es que las bombas también tendrán skins que le darán un efecto visual a las explosiones.

El free to play de Super Bomberman R Online es una versión que ya está desarrollando Konami y que estará disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Este juego gratis se podrá descargar sin costo alguno, pero será necesario comprar un pack premium, que valdrá cerca de 10 dólares, para utilizar determinadas funciones y personajes.

En este caso, los usuarios que adquieran el DLC del videojuego podrán utilizar cualquiera de los 14 personajes adicionales, entre los que destacan los de Metal Gear, Silent Hill o Castlevania. Asimismo, entre las funciones exclusivas se encuentra la creación de salas privadas para 16 jugadores con las mismas reglas del modo normal para 64 personas.

Incluso podrán crear salas Grand Prix que dividirá a los gamers en dos equipos de tres contra tres para que se enfrenten. No obstante, Konami aún no ha revelado la fecha de lanzamiento del free to play de Super Bomberman R Online en las plataformas ya mencionadas.