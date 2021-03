Fortnite: Xbox revela la identidad de NoobMaster69, el enemigo de Thor

Uno de los grandes misterios que dejó la última película del UCM, Avengers Endgame, fue la identidad de NoobMaster69, un fanático de Fortnite que es declarado por el mismo Thor como su archienemigo por causarle más de un problema durante sus partidas en el Battle Royale.

Casi dos años después de su estreno en los cines, Marvel y Xbox se unieron para ponerle fin al misterio y desvelar la verdadera identidad de NoobMaster69 por medio de un spot publicado en YouTube para publicitar la miniserie que pertenece al UCM, The Falcon and the Winter Soldier, que se estrenará en muy pocos días en Disney+.

El spot de Xbox es protagonizado por Anthony Mackie, quien interpreta en el UCM y la nueva miniserie a Sam Wilson, mejor conocido como Falcon, dentro de una tienda de videojuegos, y a su lado está Aaron, un personaje que aparece como empleado de Apple Store en una de las escenas de Captain America: The Winter Soldier.

Aaron habría cambiado de trabajo y ahora se dedica a vender videojuegos en una tienda, le explica todos los títulos que podrá disfrutar Sam Wilson si adquiere el servicio de Xbox Game Pass.

Hasta que, por cosas del destino, llegan a Fortnite y es el mismo Aaron el que confirma que su nickname en el Battle Royale de Epic Games es NoobMaster69, el archienemigo de Thor. Además, recalca que este apodo fue colocado por su primo. Aquí te dejamos el spot.

Recuerda que la miniserie Falcon and the Winter Soldier se estrenará el próximo 19 de abril para todo el mundo de manera exclusiva en la plataforma de streaming Disney+.