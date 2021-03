Fall Guys confirma colaboración con Among Us en espectacular tráiler

Los fanáticos de Among Us y Fall Guys están muy emocionados, ya que ambas desarrolladoras de videojuegos acaban de confirmar una colaboración que te permitirá poseer las skins del impostor y de los tripulantes.

A través de su cuenta de Twitter, Mediatonic compartió un espectacular tráiler que muestra las novedades de la temporada 4 de Fall Guys, que será lanzada el 22 de marzo y que tendrá una temática futurista.

Sin embargo, la parte más emocionante del video, que ya superó los 64.000 reproducciones, la encontramos en la parte final, cuando nos muestran cómo lucirán los personajes de Among US en el battle royale.

Habían interactuado en Twitter

La mayoría pensaba que ambas compañías tenían cierta rivalidad, lo que está totalmente alejado de la realidad. A través de su cuenta de Twitter, Mediatonic había compartido varios indicios de esta colaboración.

El pasado 11 de marzo, los creadores de Fall Guys hicieron una publicación que incluyó la palabra Among Us y tráiler. Esto entusiasmó a los usuarios, quienes no tardaron en viralizar el tuit

InnerSloth tuvo que intervenir por tantas menciones. “¿Quién me ha llamado mientras trato de comer mi ensalada?”, escribieron los desarrolladores de Among Us, junto a un gracioso meme que muestra a los personajes de ambas franquicias.

Ambas compañías estaban interactuando en Twitter. Foto: captura de Twitter.

Estaría disponible en Xbox

El incidente no quedó ahí, ya que la cuenta oficial de Xbox también intervino y manifestó sentirse emocionado por el tráiler y por que la creadora de Fall Guys anunciará las novedades de su nueva temporada.

La temporada 4 de Fall Guys podría estar disponible en Xbox. Foto: captura de Twitter.

En la actualidad, Fall Guys solo está disponible en PlayStation 4 y PC. Sin embargo, la cuenta oficial de Microsoft aseguró que el divertido battle royale llegará a Xbox Series X y Xbox Series S en 2021.