Director de God of War se confiesa sobre el segundo juego clásico

Cory Barlog es posiblemente uno de los directores de videojuegos más celebres de la industria. Su trabajo fue reconocido a nivel mundial tras el éxito de God of War para PS4, título de 2018 que ganó decenas de laureles a mejor juego del año. Sin embargo, el trayecto del creativo se remonta a muchos años antes.

Es precisamente uno de los juegos más celebrados de la saga el que está de aniversario. Se trata de God of War II, juego que también contó con Cory Barlog como director, pese a que difiere mucho de lo que veríamos 12 años después en PS4.

Fue por esta celebración que el mismo Cory se animó a compartir un mensaje en sus redes sociales que generó muchos comentarios al respecto, pues admitió que “no tenía idea de qué rayos estaba haciendo, prácticamente, todo el tiempo”.

“Todos los días se sentían como si me lanzaran al escenario en la noche estelar para representar un musical del que nunca había escuchado nada, mucho menos ensayado. Afortunadamente, fui inspirado en cada turno por un equipo brillante”, agregó el director.

God of War II fue lanzado para la PS2 cuando la PS3 ya estaba en el mercado y Barlog fue reclutado en reemplazo del conocido David Jaffe (el primer God of War y Twisted Metal).

Tras su incursión en God of War II, Barlog abandonó el estudio de Santa Monica y trabajó para Crystal Dynamics (Tomb Raider) y Avalanche (Just Cause). Su regreso al estudio first party de Sony coincidió con el que sería su proyecto mayor hasta ahora: God of War (2018).

Lo curioso es que si bien God of War II como God of War (2018) son parte de la misma saga, ambos son títulos completamente diferentes en jugabilidad. Por ello, los comentarios de Barlog sobre su aventura de director para el primero llaman mucho la atención.