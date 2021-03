Twitch es demandada por streamer cristiano por ‘discriminación religiosa’

Es un hecho que los comentarios religiosos pueden llegar a ser extremistas aun cuando están basados en un dogma o fundamento. Eso ha quedado claro en una fuerte polémica ocurrida en Twitch, plataforma que sancionó a un streamer cristiano por algunos comentarios hechos en sus transmisiones.

Se trata de DrWitnesser, un profeso creador de contenido de vocación cristiana que asegura siempre “hablar de Jesús en los juegos”. El mismo ha sido baneado por Twitch, lo que provocó que el docente acuse al sitio por una supuesta discriminación religiosa.

Pese a que las reglas no prohíben que los usuarios hagan comentarios religiosos, sí prohíbe la emisión de discursos de odio. Pues bien, esta habría sido la falta en la que incurrió DrWitnesser, pese a que la justificó como algo sacado de la Biblia.

El hecho clave ocurrió a mediados de 2020, durante una partida de Fortnite transmitida por el creador. En ella, el streamer se dirigió a un niño musulmán y le dijo que “iría al infierno”. Tras esto, justificó el mensaje señalando que lo había dicho porque “así estaba en la Biblia”.

Al parecer, Twitch estimó el mensaje como un acto de odio y baneó la cuenta del streamer por siete días. La respuesta no tardó, ya que DrWitnesser comenzó a publicar tuits diarios acusando al portal de mantener una cultura de cancelación contra el cristianismo.

“Estoy a solo dos segundos de publicar para mis 251 mil seguidores de TikTok que Twitch banea a streamers cristianos solo por decir lo que señala la Biblia en un stream. ¿Ahora eres parte de la cultura de cancelación de cristianos, Twitch?”, dijo el creador.

Tras esta reacción, la plataforma decidió banear nuevamente su cuenta hasta enero de 2021. DrWitnesser llevó todo su contenido a YouTube y ahora señala que busca asesoría legal para entablar una demanda ante Twitch y Amazon por discriminación religiosa. “A menos que Twitch me devuelva la cuenta y me quite todas las sanciones, no desistiré en esta búsqueda de justicia”, precisó.