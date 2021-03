The Legend of Zelda: BOTW se convierte en un juego en primera persona

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los videojuegos más populares entre los usuarios de Nintendo Switch, quienes han quedado maravillados con la historia, aunque ahora hay un nuevo motivo para volverlo a jugar.

Los gamers suelen pasar varias horas dentro de un videojuego para descubrir trucos secretos que les permitan tener una nueva experiencia durante su partida. Por ejemplo, un fan de The Legend of Zelda: Breath ot the Wild logró encontrar la manera para activar la cámara en primera persona del título.

Así como lo lees. Fue gracias al usuario de Twitter Axk_000 que ahora podemos decir que BOTW, el aclamado exclusivo de Nintendo Switch, cuenta con una perspectiva en primera persona para ver el asombroso mundo abierto del juego desde una perspectiva nunca antes vista.

Mediante un video publicado en la red social Twitter, el gamer nos muestra el proceso que se debe seguir para activar el glitch de BOTW. Solo basta con activar la cámara, coger cualquier objeto que nos encontramos y soltarlo en ese mismo menú, para que el resultado sea este:

Al activar este glitch ya no se podrá ver a Link, pero el resultado es más que increíble. Esto se debe a que la cámara en primera persona te brindará una mejor inmersión en el inmenso mundo del exclusivo de Nintendo Switch, ya que será como si estuvieses viendo todo desde los propios ojos del personaje.

Para que puedas apreciar la experiencia que ofrece el videojuego en esta perspectiva, el youtuber Peco subió un video a su canal donde nos muestra cómo lucen varias zonas de Hyrule, escenario donde se desarrolla la historia del juego.