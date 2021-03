PS5 y Xbox Series X en 2022: Modern Warfare 2, Starfield y más

La nueva generación de videojuegos no tiene ni un año desde su llegada. Por ello, y tras un periodo de extrema dificultad debido a la pandemia del coronavirus, es de esperarse que los primeros títulos en sacar provecho a consolas como la PS5 y la Xbox Series X lleguen recién en el próximo año.

Así lo ha querido adelantar un conocido leaker llamado Tom Henderson, alguien que ya ha filtrado muchos datos en el pasado en franquicias como Call of Duty y Battlefield.

Henderson afirma que en el 2022 veremos títulos tan esperados como Call of Duty Modern Warfare 2, una secuela directa al juego de 2019 (que no debe confundirse con el remake del mismo nombre basado en el éxito de 2009) y otros esperados ya por años como Starfield.

Otros juegos mencionados por Henderson en sus redes sociales son Titanfall 3 y Skull & Bones, que fue postergado en múltiples ocasiones.

Pese a que su filtración señala que Call of Duty Modern Warfare 2 y Starfield llegarían para 2022, el leaker no descarta que ambos títulos pudieran llegar en 2021. Eso sí, no escatimó en señalar que ambos títulos serían “revolucionarios” y que sacarán gran ventaja de los aspectos técnicos de esta nueva generación en PS5 y Xbox Series X.

Por supuesto, habrá que esperar a anuncios oficiales para saber si alguno de estos títulos se anuncia realmente. Henderson ya ha adelantado que el próximo Battlefield tendrá también características revolucionarias, algo que ha sido confirmado por el ceo de EA.