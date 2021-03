Legalmente rubia lanzará este año su propio juego móvil para iOS y Android

Metro Goldwyn Mayer Studios y PlaySide Studios se han asociado para crear un juego móvil de Legalmente rubia, la clásica franquicia que se estrenó hace 20 años y que narra la historia de Elle Woods, una joven que desafía los estereotipos para convertirse en una exitosa abogada.

Basado en el título original de 2001 y en la secuela de 2003, el nuevo videojuego se lanzará oficialmente a finales de este año y estará disponible para descargar de forma gratuita en dispositivos iOS y Android a nivel mundial.

Afiche que anuncia el nuevo juego de Legalmente rubia. Foto: PlaySide Studios

El proyecto combinará “rompecabezas y mecánicas narrativas basadas en elecciones con los temas de empoderamiento y mensajes positivos” de ambas películas y permitirá a los usuarios vivir su propia historia de Legalmente rubia.

Este año se cumple el vigésimo aniversario del primer filme, por lo que el juego permitirá celebrar con los fanáticos este importante acontecimiento. Asimismo, allana el camino para el debut de la tercera entrega de la saga en mayo de 2022.

“Legalmente rubia es una de esas marcas icónicas e inspiradoras que continúa atrayendo a las nuevas generaciones de fanáticos en todo el mundo”, comentó Robert Marick, vicepresidente ejecutivo de MGM Global Consumer Products & Experiences.

“Estamos encantados de asociarnos con PlaySide Studios para llevar estas películas pioneras a los dispositivos móviles y ofrecer a los consumidores una nueva forma de interactuar con uno de nuestros personajes más queridos, Elle Woods”, agregó.

PlaySide Studios es un desarrollador de juegos con sede en Melbourne (Australia) que, hasta la fecha, ha lanzado más de 50 títulos en varias plataformas, como The Walking Dead: Saints & Sinners, Rise of the TMNT: Ninja Run, Dumb ways to die, Jumanji: Epic Run y The Lego Batman Movie Game.

Gerry Sakkas, director ejecutivo de PlaySide, resaltó que “esta es una ocasión histórica” para el estudio. “Siempre quise obtener la licencia de una importante marca de Hollywood para el desarrollo de un título para dispositivos móviles. No podría pensar en un mejor socio que MGM”, expresó.

Por su parte, TJ Munusamy, vicepresidente de desarrollo de la compañía, manifestó que el juego se trata del empoderamiento de las mujeres. “Ella (Elle Woods) es inteligente, comprensiva y tiene un lado sofisticado. Es una de esas películas que es un clásico”, detalló.