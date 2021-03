Capcom advierte sobre falsas invitaciones para jugar Resident Evil Village

Capcom alertó a los fanáticos sobre una nueva campaña de fraude en circulación que ofrece falsas invitaciones de acceso anticipado para jugar Resident Evil Village, la octava entrega principal de la legendaria saga de terror que se lanzará próximamente en consolas y PC.

A través de un comunicado, el desarrollador japonés detalló que, en los últimos días, se ha distribuido una serie de correos electrónicos que pretenden suplantar la identidad de la compañía con una dirección de remitente fraudulenta: no-reply@capcom.com.

La empresa aclaró que no tienen ningún tipo de conexión con estos mensajes y que, por el contrario, se trata de intentos de phishing por parte de un tercero no autorizado. “Si no estás seguro de la autenticidad de la correspondencia de Capcom, contáctanos directamente para verificar”, sostuvo.

Por otro lado, Capcom exhortó a todas las personas que hayan recibido estos falsos correos electrónicos de Resident Evil Village a no responderlos ni descargar ningún archivo incluido. En su lugar, es mejor eliminarlos de inmediato.

Si el receptor intenta contestar, descargar o abrir algún enlace de estos mensajes, puede correr el riesgo de exponer su información personal, como nombres de usuario y contraseñas. Además, podría provocar que se instale software malicioso que ponga en peligro su seguridad en internet.

Resident Evil Village se estrenará oficialmente el próximo 7 de mayo para para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Con el juego, se incluirá gratis el nuevo modo multijugador en línea llamado Resident Evil RE: Verse.