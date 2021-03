Among Us: curioso mod convierte al impostor en T-Rex

Lanzado inicialmente en Steam en 2018, Among Us se ha convertido en uno de los juegos más comentados en la historia reciente. Su popularidad hizo que sus desarrolladores, InnerSloth, dejaran de desarrollar una secuela y se centraran en el contenido del juego actual.

No obstante, al igual que otros títulos, Among Us no está libre de que algunos jugadores opten por modificarlos con contenido adicional de creadores independientes. El más reciente es un nuevo mod que permite a los impostores la capacidad de transformarse en un T-Rex y comerse a sus compañeros de tripulación.

Esto ha sido revelado por el youtuber Ssundee quien subió un nuevo video que muestra el mod de Among Us que desarrolló su amigo y compañero youtuber LoafX. El mod permite que el impostor se convierta en un T-Rex, dando al jugador nefasto más opciones para aterrorizar y matar a sus compañeros de tripulación.

Una vez transformado en el T-Rex, el impostor puede elegir entre comer, saltar o rugir como parte de sus habilidades. Al comer a los compañeros de tripulación crea un gran sonido de mordisco que otros compañeros de tripulación pueden escuchar, así como el sonido del T-Rex tragándose a su víctima.

En el video publicado por el youtuber se puede observar la experiencia divertida en el juego con el nuevo mod instalado. No obstante, esta modificación independiente por el momento solo se puede utilizar en la versión de PC.

El gran éxito de Among Us

El juego se ha descargado más de 200 millones de veces y ha acumulado 39 millones de dólares por gastos de los jugadores en cosméticos. Se encuentra disponible en Nintendo Switch, PC, Android e iOS, y a lo largo de 2021 llegará también a Xbox Series X/S.