The Last of Us: Part II, descubren más detalles sobre su modo multijugador

The Last of Us Part II es uno de los videojuegos más populares de la PlayStation 4 que muchos continúan disfrutando desde la consola, mientras esperan el arribo de su modo multijugador online, del cual se tiene nueva información.

The Last of Us, precuela del exclusivo de PS4, cuenta con un modo multijugador que encantó a los gamers; sin embargo, para la secuela el estudio decidió no añadirlo, porque quería enfocarse únicamente en el desarrollo de su historia principal de la nueva entrega.

A pesar de que Naughty Dog sigue siendo hermético respecto a sus próximos proyectos, gracias a una nueva vacante laboral dentro de la casa desarrolladora, se puede intuir que siguen trabajando en lo que sería una mejora del modo Factions.

Level Up, portal especializado en videojuegos, indica que la vacante laboral del estudio revela que Naughty Dog estaría en busca de un diseñador de economía para un juego multijugador que permita la “creación de medios para la autoexpresión” para los gamers, “asegurar la longevidad robusta” de los títulos y “brindar a los jugadores recompensas por las cuales luchar”.

Esto quiere decir que la casa desarrolladora que pertenece a la división de PlayStation Studios se encuentra trabajando en un videojuego multijugador con objetos cosméticos y de personalización.

Por otro lado, en la descripción del puesto también se haría referencia a que el proyecto contaría con microtransacciones, una función que estuvo en Factions de The Last of Us, la primera entrega de la saga.

¿En qué estará trabajando Naughty Dog? El estudio aún no se ha pronunciado al respecto, pero posiblemente sea lo que muchos fans de The Last of Us Part II esperan, su modo multijugador.