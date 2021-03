ASUS presenta su ROG Phone 5, potente teléfono gamer de hasta 18 GB de RAM

ASUS realizó esta mañana un evento virtual para mostrar su nueva línea de teléfonos para gamers. La compañía taiwanesa presentó ante el mundo los nuevos ROG Phone 5, potentes equipos que cuentan con hasta 18 GB de RAM.

Esta línea de smartphones gamers se caracteriza por su gran poder para satisfacer la necesidad de las personas que disfrutan por mucho tiempo de distintos videojuegos como Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact, Pokémon GO, Among Us, entre otros.

Se trata de los equipos ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro y ROG Phone 5 Ultimate, los cuales son compatibles con la conectividad 5G gracias a que en su interior llevan el procesador de Qualcomm Snapdragon 888.

Otra característica de estos equipos es que contarán con un innovador sistema de refrigeración, que mantendrá fresco el teléfono incluso en situaciones de alta demanda. Este gadget se compone de una cámara de vapor 3D remodelada con láminas de grafito.

En la parte frontal de los terminales de ASUS encontramos una pantalla de 6,8 pulgadas AMOLED HDR10+ de 144 Hz / 1 ms construida por Samsung con una tasa de muestreo táctil de 300 Hz y una latencia táctil de 24,3 ms.

Los teléfonos de la firma taiwanesa pretenden prologar tanto el tiempo de pantalla como la vida útil de sus dispositivos; por ello han colocado una gran batería de 6.000 mAh. Además, la serie ROG Phone 5 está optimizada a través de nuevas actualizaciones de software y mecanismos de ahorro de energía, incluyendo un límite superior de carga, carga constante y carga programada mejorada.

Mediante estos mecanismos, los smartphones serán capaces de limitar las aplicaciones inactivas y ofrecer hasta un 67% de ahorro de energía. Asimismo, la compañía señala que también estará la opción de carga rápida a través del adaptador HyperCharge de 65 vatios.

Para ser un teléfono gamer, los ROG Phone 5 serán compatibles con los gatillos aéreos AirTrigger 5, que ahora son compatibles con más videojuegos, y ROG Vision, desde la versión Pro, que es un panel matriz de luces LED personalizable en el posterior.

Los terminales de ASUS tienen un sistema de triple cámara, donde la principal es de 64 MP y está acompañada de un gran angular de 13 MP y un macro de 5 MP. A su vez, los dispositivos ofrecen un sistema mejorado de parlantes dobles DIRAC, para un mejor consumo de contenido multimedia y de juegos, un puerto de audífonos y un DAC EDD de alta fidelidad.