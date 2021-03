Free Fire revela más detalles de su próximo evento con Shingeki no Kyojin

Los titanes están cada vez más cerca de invadir el mapa Bermuda. Garena Free Fire ultima detalles para liberar el tan esperado evento de colaboración con el popular anime Shingeki no Kyojin, cuyas especificaciones ya han sido reveladas.

A través de este evento de Free Fire, Garena permitirá que los jugadores del popular Battle Royale para iPhone y Android consigan trajes y objetos inspirados en el anime Attack on Titan. Esta colaboración entre ambas franquicias se realizará durante el mes de marzo.

Fiel a su estilo, los creadores del videojuego han utilizado sus distintas cuentas oficiales en redes sociales para mostrar nuevos teasers de esta celebración con Shingeki no Kyojin, entre los que vemos los ojos de quien sería el Titán de Ataque.

Garena muestra los característicos ojos del Titán de Ataque. Foto captura: Twitter

Además, otra imagen nos muestra la silueta de los personajes de anime que, gracias a una filtración publicada en febrero del presente año, se sabe que Levi y Mikasa Ackerman, así como los Titanes de Ataque y Acorazados, serán los aspectos que llegarán al juego.

Silueta de los personajes de Shingeki No Kyojin que llegarían a Free Fire. Foto captura: Twitter

Estos personajes se convertirán en las próximas skins que reciba Free Fire; sin embargo, eso no es todo porque Garena afirma que los jugadores deberán enfrentar juntos un nuevo enemigo que amenaza por causar estragos en Bermuda, mapa principal del título.

No obstante, el estudio todavía no revela más detalles acerca del evento de colaboración entre Shingeki no Kyojin con su Battle Royale, ya que aún se desconoce la fecha de lanzamiento y modos de juego que vayan a activarse, por lo que estaremos atentos a sus próximas publicaciones en redes sociales.