Rust confirma su estreno en consolas y anuncia el lanzamiento de una Beta

Rust es uno de los videojuegos más famosos de la actualidad y pronto llegará a otras plataformas. Facepunch Studios y Double Eleven acaban de confirmar que están trabajando en un port del juego que se llamará Rust: Console Edition, el cual se estrenará en PS4 y Xbox One.

Ambas empresas señalaron que Rust: Console Edition debutará en PlayStation 4 y Xbox One este año, pero no revelaron la fecha exacta del lanzamiento. No obstante, aseguraron que habrá muchas sorpresas y una de ellas ya salió a la luz.

Los desarrolladores de esta entrega dijeron que los gamers de consolas podrán disfrutar de una versión beta en las próximas semanas, pero será una fase de prueba cerrada, lo que significa que estará disponible solo para jugadores seleccionados.

Si quieres ser uno de los primeros en disfrutar la beta cerrada de esta entrega, Facepunch Studios reveló que la selección de gamers saldrá de la relación de personas que estén suscritos a su boletín informativo.

En caso de que no estés suscrito el boletín informativo de los creadores de Rust, solo debes completar el registro desde su página oficial, donde se te solicitará tu correo electrónico, tu nombre, la plataforma en la que deseas jugar y la región donde vives.

Aquellos gamers que han sido seleccionados recibirán un correo electrónico por parte de Facepunch Studios con las instrucciones para ser parte de la beta cerrada. El objetivo de la casa desarrolladora es que esta etapa de prueba termine el 29 de marzo, por lo que su lanzamiento sería en cuestión de días.

Si bien la fase de prueba del survival está planeada para PS4 y Xbox One, el estudio detalló que también se podrá jugar desde una PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S a través de la función de retrocompatibilidad.

Pero, los creadores de Rust recomiendan que jueguen la beta cerrada del port en las consolas de la generación pasada, con el fin de evitar inconvenientes. “No hemos completado nuestra implementación de estos modos de compatibilidad y, como tal, puede experimentar niveles más altos de inestabilidad y comportamiento inesperado”, comentan desde Facepunch.

Respecto al arribo de Rust: Console Edition a PS4 y Xbox One, el estudio señala que su lanzamiento se realizará en la primavera del presente año. Además, agregan que el título contará con cross-play en PlayStation y Xbox; sin embargo, esta función no emparejará a los gamers de consola con los de PC.