¿Cómo pedir reembolso en Play Store por un juego que compraste por error?

Play Store, la tienda virtual de los dispositivos Android, posee infinidad de juegos. Aunque la gran mayoría son gratuitos (sus desarrolladores ganan dinero a través de la publicidad) existen algunos que son de paga.

Grand Theft Auto: San Andreas, Max Payne, Hitman Sniper, DOOM, entre otros, son algunos videojuegos que necesitan que pagues por ellos para poder descargarlos en tu smartphone o tablet.

Una de las principales ventajas de comprar un juego en Play Store es que, una vez que lo pagues, podrás instalarlo en cualquier dispositivo Android, siempre y cuando hayas abierto sesión con tu cuenta de Google.

Es decir, si compraste varios juegos y te robaron el celular, no tendrás que pagarlos nuevamente cuando tengas otro teléfono, ya que la descarga estará habilitada y podrás bajarlos sin problemas.

Otra de las ventajas de estos juegos es que, cada cierto tiempo, los desarrolladores lanzan actualizaciones que reparan ciertos errores que pueden presentarse en ciertos dispositivos Android.

¿Cómo pedir un reembolso por un videojuego de paga?

Aunque no lo creas, Play Store permite que los usuarios pidan la devolución de su dinero, en caso hayan comprado un juego por error o que el mencionado título no sea compatible o no funcione correctamente en su equipo.

A través de su web oficial, Google indica que el reembolso solo procederá si la compra fue realizada hace menos de 48 horas. Si el tiempo fue mayor, tendrás que ponerte en contacto con el desarrollador.

1. Ingresa a la aplicación Chrome y escribe www.play.google.com

2. Entra al menú, busca la opción cuenta y luego ‘historial de compras’.

3. Selecciona ‘solicitar un reembolso’ y elige la situación que describa tu problema

4. Finalmente, tendrás que rellenar un formulario y detallar por qué quieres un reembolso.

5. Si tu petición fue aceptada, deberá llegar un mensaje a tu correo que te indicará si te devolverán el dinero o no.