Among Us actualiza su chat con nuevo menú de opciones

Among Us, un título desarrollado por el estudio independiente InnerSloth, triunfó por sorpresa en 2020. Aunque ahora no cuenta con la gran popularidad de antes, el título todavía conserva millones de jugadores en todo el mundo.

Por tal motivo, Among Us se viene actualizando con nuevas herramientas para mejorar la experiencia de este juego que se basa en formar parte de una tripulación espacial que tiene que ir reparando diversos desperfectos en su nave, mientras que un impostor busca asesinarlos.

Uno de los momentos más importantes de una partida en Among Us son las discusiones sobre el asesinato de uno de los tripulantes. A través de un chat, los jugadores pueden comunicarse y reportar lo que han visto o delatar al supuesto impostor.

No obstante, una de las partes más incómodas de este momento del juego es cuando los jugadores tienen que escribir en su teclado para intercambiar información, ya que su tamaño hace difícil teclear rápidamente en él.

En este sentido, InnerSloth, en la última actualización de Among Us, se ha encargado de agilizar este proceso, ya que le agregaron un menú de opciones para elegir lo que quieres decir mucho más rápido. Las opciones disponibles son: acusaciones, tripulación, sistemas, localización, declaraciones, preguntas y respuestas.

Nuevo chat de Among Us. Foto: captura InnerSloth

De esta manera, podrás responder de forma rápida y evitarás que te eliminen de la partida sin tener pruebas sólidas.