God of War, Ghost of Tsushima y otros juegos de PS4 llegarían a PC

Con el anuncio de Days Gone para PC, los fans esperan disfrutar de los demás exclusivos de PS4 desde este dispositivo, deseo que se podría hacer real luego de que una filtración señale que God of War, Ghost of Tsushima y otros videojuegos de PlayStation 4 harán su debut en las computadoras.

CrazyLeaksOnaTrain, un conocido insider, habría filtrado información importante respecto a los próximos lanzamientos que estaría preparando PlayStation para los PC gamers. La publicación se hizo en el foro de ResetEra y se mencionan grandes IP’s de la compañía.

En la publicación, el leaker menciona que los exclusivos de PS4 se venderían en Steam y Epic Games Store, tiendas que ya ofrecen Horizon Zero Dawn y próximamente harán lo mismo para Days Gone.

Los videojuegos que se podrían jugar desde una computadora en un futuro próximo serían Bloodborne, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Ghost of Tsushima y God of War, aunque no se sabe si han sido ordenados según su lanzamiento desde Steam y Epic Games Store.

Leaker asegura que Bloodborne, Uncharted Collection, Ghost of Tsushima y God of War se estrenarán en PC. Foto captura: Twitter

Es importante mencionar que PlayStation aún no se ha pronunciado respecto a esta filtración, por lo que puede no ser real lo que dice el leaker. Sin embargo, hay un detalle aquí y es que CrazyLeaksOnaTrain cuenta con cierta credibilidad dentro de la comunidad gaming.

Esto se debe a que el usuario filtró información correcta el año pasado, como el estreno de Kingdom Hearts en PC con el sello de exclusivo de Epic Games Store y la llegada de Nioh 2 a las computadoras, así como las colecciones remasterizadas de Mass Effect y Ninja Gaiden.

Leaker acertó con la filtración de que Kingdom Hearts Collection llegaría a PC. Foto captura: Twitter