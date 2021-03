Valve decide cancelar el desarrollo de su nuevo videojuego de cartas Artifact

Artifact era la nueva propuesta de Valve para competir con Hearthstone de Blizzard y Legends of Runaterra de Riot Games en el género de juegos de cartas digitales; sin embargo, este ambicioso proyecto no tuvo los resultados que esperaba la compañía, por lo que decidió cancelar su desarrollo.

Mediante la publicación de un comunicado en redes sociales. Valve menciona que, si bien el juego fue rentable en un inicio el número de jugadores disminuyó drásticamente, lo que obligó al estudio a realizar varios cambios en el diseño del título y una reevaluación económica, pero ello no fue suficiente para atraer a los gamers.

“Estamos razonablemente satisfechos de haber logrado la mayoría de nuestros objetivos en cuanto al juego, no hemos logrado llevar el número de jugadores activos a un nivel que justifique un mayor desarrollo en este momento. Por el momento hemos tomado la difícil decisión de detener el desarrollo de la beta de Artifact 2.0”, se lee en el comunicado.

Es por ello que la compañía ha decidido no destinar más recursos a este proyecto, por lo que el juego de cartas ya no recibirá más actualizaciones. La noticia generó preocupación entre los fans de la saga, pero el estudio quiso tranquilizarlos al asegurar que la franquicia no desaparecerá.

Esto se debe a que Valve ha decidido ofrecer Artifact Classic y Artifact Foundry como juegos gratis. De tal manera que ya no habrá paquetes de cartas a la venta, ni tampoco se podrán desbloquear naipes adicionales jugando.

“Les queremos dar las gracias a todos los jugadores de Artifact, en especial a aquellos que pudieron ayudarnos a ajustar y refinar lo que se ha convertido en Artifact Foundry. El equipo siente que este es el enfoque que mejor sirve a la comunidad. Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado en ambos juegos y entusiasmados por entregarlos a una audiencia mucho más amplia de jugadores”, expresan desde la compañía de Gabe Newell.