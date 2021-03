Sony estrena seis nuevos juegos de realidad virtual para PlayStation VR

Tras anunciar que la próxima generación de PS VR para su consola de última generación debutará en 2022, Sony ha presentado los nuevos videojuegos que se podrán disfrutar en realidad virtual a través de PS4 y PS5 gracias al dispositivo PlayStation VR.

1. Doom 3

El próximo 29 de marzo se lanzará Doom 3: VR Edition para PlayStation VR, una versión que incluye Doom 3 y sus expansiones, Resurrection of Evil y The Lost Mission. El shooter de 2004 regresa rediseñado con nuevas texturas, sombras y efectos de sonido para una experiencia aún más inmersiva.

2. After the fall

Desarrollado por el estudio Vertigo Games, creadores del juego de supervivencia Arizona Sunshine, este título llegará pronto a PS VR con soporte multijugador multiplataforma completo. Está ambientado en la década de los 80 dentro de un mundo post-apocalíptico lleno de hordas de zombies.

3. I Expect You To Die 2

A finales de este año se estrenará I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar para PlayStation VR. Elaborado por Schell Games, este juego escape room de espías telequinéticos promete “nuevos giros, vueltas, peligros y acertijos”.

4. Fracked

Es un juego de acción que combina carrera libre, esquí y escalada, en el cual el jugador aparece atrapado en lo profundo de una instalación de fracking de montaña ubicada en una región tomada por “un ejército de maníacos interdimensionales armados”. Se lanzará a mediados de 2021.

5. Song in the Smoke

El nuevo juego de supervivencia prehistórico del desarrollador 17-Bit ofrecerá una aventura llena de bestias salvajes y fuerzas místicas. Los jugadores tendrán que buscar suministros y defenderse de las amenazas que acechan el hermoso pero mortal mundo que los rodea.

6. Zenith

Es un juego de rol multijugador masivo (MMO) de realidad virtual desarrollado por el estudio Ramen VR, el cual combina un colorido mundo abierto con un título de acción y aventura que “bombea adrenalina”. Tiene un sistema de combate hiper inmersivo que involucra dominio de espadas y hechizos.