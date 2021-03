Fans encuentran bug del juego original en remakes de Pokémon Diamante y Perla

El aclamado remake de Sinnoh ya es una realidad para los fans de Pokémon, quienes podrán disfrutar de los títulos Diamante y Perla desde una Nintendo Switch; sin embargo, no todo es color de rosa en estas entregas, ya que los gamers han encontrado un bug que pertenece al juego original.

El usuario de Twitter Wunkolo compartió en la red social una fotografía donde explica haber encontrado un bug en los remakes de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente que sería un guiño a los juegos originales que se estrenaron oficialmente en 2006.

Según detalla el jugador, la pared de la casa de Dawn, uno de los personajes principales del videojuego, estaba decorada con un papel completamente liso, pero el hardware de la Nintendo DS provocaba que las líneas aparezcan de manera irregular como si se dibujase un zigzag.

Este llamativo error de texturas en los juegos originales fue corregido en la versión para emuladores; sin embargo, los creadores quieren que los remakes de Sinnoh sean tan fieles a las entregas oficiales que traen de regreso este curioso bug de texturas.

No te preocupes que estos fallos no afectarán en la jugabilidad de los títulos, solo es un “huevo de pascua” que Game Freak mostró durante la presentación de estos videojuegos para la consola híbrida y que, al parecer, muchos no lo notaron.

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente son los remakes de los juegos que introdujeron la quinta generación, los cuales aún no tienen fecha de lanzamiento oficial en Nintendo Switch, pero se espera que suceda en algún momento del 2021.